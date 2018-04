Camisas de Brasil, Argentina e Alemanha são as mais vendidas antes da Copa

São Paulo – Brasil, Argentina e Alemanha têm as camisas mais vendidas antes da Copa do Mundo da Rússia.

O Netshoes divulgou as camisas de seleções mais vendidas e buscadas em seu site.

O Japão aparece em um improvável quarto lugar, superando a Espanha. A Itália, mesmo fora da Copa, tem a quinta camisa mais vendida.

Em 2014, o Top 3 de vendas era Brasil, Itália e Alemanha.

De janeiro para cá, as buscas pela camisa da Seleção Brasileira aumentaram 600%.

Top 10 – Vendas 2018

Brasil

Argentina

Alemanha

Japão

Itália

Bélgica

Espanha

Uruguai

Rússia

México

Já nas buscas no site, a camisa de Portugal aparece entre as mais procuradas, logo atrás do Brasil.

Top 10 – Buscas 2018

Brasil

Portugal

Alemanha

França

Argentina

Inglaterra

Holanda

Rússia

Japão

Itália

Entre as mais buscadas de 2018, o Egito não aparece. Mas, nessa semana, a seleção se destacou e apareceu entre os favoritos, na frente até de França, Argentina e Alemanha.

Provavelmente, pelo destaque do jogador do país Mohamed Salah, atacante do Liverpool, que foi decisivo na Liga dos Campeões, durante a semifinal contra o Manchester City.

Entre os jogadores, Neymar lidera a lista de buscas, seguido por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.