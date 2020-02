Caloi lança a “Bike do Orgulho” e reverte lucro para LGBTI+

São Paulo — A fabricante de bicicletas Caloi acaba de lançar a “Bike do Orgulho”, modelo Rainbow.

O valor arrecadado com as vendas da bicicleta será integralmente doado para a ONG Casa 1, que defende os direitos da comunidade LGBTI+, e acolhe pessoas expulsas de casa por suas orientações afetivas sexuais e identidades de gênero.

“Dar visibilidade a causas tão latentes faz nossos pedais girarem mais rápido e nosso guidão apontar na direção de uma sociedade mais justa”, afirma Eduardo Rocha, diretor de marketing da Caloi.

A chegada da Rainbow ao mercado é resultado da criação do Comitê da Diversidade por funcionários da Caloi, em janeiro de 2019. Um dos integrantes do comitê sugeriu a parceira com a Casa 1, por exemplo.

A Caloi Rainbow tem grafismo exclusivo e é uma bicicleta equipada com freios a disco, quadro de alumínio, suspensão dianteiro, câmbio traseiro shimano de 21 velocidades e aro 29 de parede dupla.

Inicialmente de 260 unidades serão comercializadas por cerca de 1 mil reais no Mercado Livre.