Café Snoopy chega ao Brasil e conquista público antes mesmo de abrir

Poucas sensações levam com tanta força para a infância quanto a comida.

Saber desse poder e usá-lo de maneira inovadora faz com que o Café Snoopy chame a atenção por onde passe. Sucesso em países da Ásia, o lançamento inspirado em uma das tirinhas mais famosas do mundo ganha loja temática pela primeira vez no Brasil.

O local escolhido é o shopping Morumbi, em São Paulo. A ideia é fazer uma imersão nesse universo lúdico através de um simples encontro para tomar um café.

Comentado com empolgação pelo público e mídia especializada, a novidade já conquistou diversas pessoas que souberam da estreia antes mesmo da cafeteria abrir as portas. Com decoração temática, a lanchonete também mostra o mesmo apreço à imagem do icónico cachorro em seus pratos. Confira abaixo alguns deles:

O Café sob a marca Charlie Brow já muito conhecido em Hong Kong, Cingapura, China, entre outros, abriu sua primeira loja conceito no Japão, Peanuts Café.

E sob esse modelo que ele chega ao Brasil, através do Grupo Infinity e da Publicitária Renata Vigna.

“Queremos finalmente realizar o sonho de trazer a história dos personagens do Peanuts, através de um costume tão brasileiro de tomar um cafezinho, onde cada detalhe remete uma lembrança de um personagem tão atemporal e que está na memória afetiva de muitas pessoas”, afirma Marcel Gholmieh, CEO do grupo detentor de marcas como Hooters, Jamie Oliver, Wendys.

O Café estreia nesta quinta-feira (21) e funcionará a partir das 10 horas da manhã até 22 horas, no Shopping Morumbi, SP.

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil Café Snoopy: empreendimento chega ao Brasil

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.