Cães lutam contra o estresse em campanha na Holanda

Você sabia que mais da metade dos holandeses sofrem de estresse? Mesmo na famosa e liberal Holanda, o estresse é evidentemente um problema. Para ajudar a resolvê-lo, Menzis Health Insurance está mostrando como os cães podem desempenhar um papel na redução do estresse em humanos através de uma iniciativa única chamada “Dogs Against Stress”, criada por sua principal agência, a DDB & Tribal Amsterdam.

A campanha é baseada em pesquisas realizadas de forma independente e por Menzis mostrando que mais de 50% de todos os holandeses experimentam sintomas relacionados ao estresse – para os quais a Menzis Health Insurance oferece diferentes soluções. No entanto, muitos estudos, incluindo um da Harvard Medical School, mostram que a interação com cães traz muitos benefícios para a saúde e um efeito redutor do estresse.

Mas há um problema: como é que as pessoas que não possuem um cachorro – porque não podem ou não querem – podem estar perto de um cachorro regularmente? E especialmente no trabalho, onde muito do estresse se origina?

A resposta é “Dogs Against Stress”, uma colaboração entre empresas e abrigos de animais. Os funcionários são convidados a participar e adotar um “cachorro da empresa”, um cão de abrigo, adotado em tempo integral por um funcionário e levado ao seu local de trabalho todos os dias para oferecer companhia a todos os funcionários.

Cada cão do programa é salvo de uma vida solitária no abrigo – e todos os funcionários das empresas envolvidas têm a chance de ficar mais relaxados, se divertirem e verem seus níveis de estresse baixarem. Uma situação vantajosa para os seres humanos e animais.

é possível descobrir mais sobre o estresse no Menzis Health Insurance SamenGezond: um ambiente online que incentiva as pessoas a fazer escolhas mais saudáveis ​​na vida.

Neste site, as pessoas podem baixar um kit de ferramentas para convencer seus empregadores e colegas dos benefícios de trazer um cachorro da empresa. O kit de ferramentas inclui um questionário e um formulário de inscrição.

Os cães são especialmente selecionados pelos abrigos para ter um caráter que seja adequado para uma empresa com vários funcionários. A campanha “Dogs Against Stress” inclui um documentário online e uma campanha de rádio, além de banners online.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.