Cachaça 51 aparece em nova série da Netflix

São Paulo – Na série The Ranch, nova produção da Netflix, há uma breve participação brasileira. É da Cachaça 51.

A marca pagou para o product placement em um dos episódios.

É uma maneira comum de marketing indireto em filmes e séries. Bebidas, roupas, carros, cigarros: geralmente há uma marca por trás.

A aparição da garrafa acontece já no primeiro episódio.

The Ranch é produzido e estrelado por Ashton Kutcher, que interpreta Colt Bennett, um cara de 34 anos que volta para o rancho dos pais após fracassar em sua carreira no futebol americano.

A cachaça está no bar da mãe de Colt, Maggie. É o principal ponto de encontro da cidade.

O irmão de Colt, Jameson, é interpretado por Danny Masterson. Ele e Ashton Kutcher já atuaram juntos na famosa série That ’70s Show.

Muita bebida

A família toda, assim como muitos dos personagens do seriado, está sempre com uma bebida na mão. Uísque e cerveja não faltam.

Entre as marcas que já deram a cara nos episódios, estão Budweiser, Jameson e Jim Beam.

O seriado já tem a primeira temporada disponível online na Netflix Brasil. A segunda temporada está em fase de produção.

51

Não é a primeira vez que a Cachaça 51 aparece em seriados americanos.

A bebida já fez pontas em séries famosas, como Two and a Half Men, It’s Always Sunny in Philadelphia e The Big Bang Theory.

Confira a cena de The Ranch: