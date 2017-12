Cabeção de Malhação vira ajudante de Papai Noel em filme da Fiat

Antenada com o que acontece na web, A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) escolheu o bom humor e um personagem icônico da internet para se despedir de 2017.

Depois de realizar a 1ª Corrida de Unos Mille com escada para revelar o nome do Fiat Cronos (veja aqui), a montadora convidou um dos primeiros memes da internet, o ator Sergio Hondjakoff – o eterno Cabeção – da novela Malhação, da Rede Globo, para estrelar sua nova campanha digital.

Dividida em duas fases, a campanha foi idealizada pelo “C.R.I.E”, núcleo de conteúdo e criação da FCA, em parceria com a agência Sunset. O primeiro filme, “Desafio Ajude o Duende”, estreou ontem nas redes sociais da marca e mostra o ator, ex caixa de loja de conveniência nos Estados Unidos, “fazendo bico” de ajudante de Papai Noel, mas que mas que logo no seu primeiro ano as renas se rebelaram e entraram em greve.

Confira abaixo a divertida publicação que pede 50 mil likes para convencer a Fiat a fabricar um trenó motorizado para que os presentes de Papai Noel possam ser entregues:

Será que o ator conseguirá as curtidas de que precisa pra conseguir o trenó?

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.