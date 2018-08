Burger King vai trocar canudos de plástico por biodegradáveis de papel

São Paulo – Seguindo uma onda crescente no mercado, a rede de fast food Burger King também resolveu dar adeus aos inglórios canudos de plásticos.

No lugar, serão oferecidos apenas canudos biodegradáveis feitos de papel. Mesmo assim, só se o consumidor fizer questão do apetrecho.

A mudança também vale para as tampas de plásticos que acompanham as bebidas, que só serão distribuídas se solicitadas.

O novo esquema é válido para todas as 700 lojas da rede no Brasil e entra em operação em setembro. Até lá, ainda será possível encontrar as versões em plástico, mas elas não serão mais entregues de forma proativa pela empresa.

Para alguns produtos, como os shakes, que são mais sólidos, a marca está desenvolvendo um canudo próprio, de papel, para se adequar. A previsão é que em novembro os itens já estejam disponíveis para todos os consumidores.

Pelos cálculos do Burger King, a mudança evitará o uso de 31 milhões de canudos por ano.