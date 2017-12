Burger King usa meme para trollar parceria do McDonald’s

Uma das rivalidades mais conhecidas e divertidas da publicidade é a do Burger King contra o McDonald’s. Com mais variações e reproduções do que memes como o “Nutella e raiz”, por exemplo, a disputa gera recorrentemente novas ações que alegram quem acompanha as marcas e o mercado da propaganda.

Como a “zoeira” entre os dois não para nem por um dia, logo depois de a rede famosa pelos seus hambúrgueres grelhados “presentear” a concorrente com uma churrasqueira na África do Sul (veja aqui) nesta terça-feira (19), é a vez das provocações desembarcarem em terras brasileiras e o BK usar o Out of Home para tirar sarro da última parceria do Mc.

Anunciado recentemente em OOH pela cidade de São Paulo, o último lançamento da empresa dos Arcos Dourados com a Nutella nos cafés da manhã (veja aqui) gerou buzz e, claro, que a David não perderia a deixa para cutucar a franquia de lanchonetes.

Para debochar da novidade, a agência espalhou por diversos pontos da capital paulista mídias em mobiliário urbano que brincam com o meme “raiz e Nutella”.

Instaladas estrategicamente perto de unidades do “arqui-inimigo” nesta quarta-feira (20), a experiência divertiu as pessoas que passavam por bairros como Bela Vista, Jardim Paulista, Vila Mariana, Jd. América, Itaim Bibi, Pinheiros, Moema, Brooklin, Consolação, Campo Belo, Indianópolis e Vila Olímpia.

Confira abaixo algumas fotos da trollagem: