Burger King traz “trisal” e poliamor em nova campanha – e divide opiniões

São Paulo – Já ouviu falar em “trisal”? E poliamor? Se esses conceitos são estranhos a você, o novo comercial do Burger King pode oferecer algumas respostas.

Em campanha que divulga uma promoção de dois lanches por 15 reais, onde o consumidor pode escolher com quais lanches fazer a combinação, a marca trouxe um “trisal” da vida real (dois homens e uma mulher em uma relação).

“Em vez de um ou outro, um e outro”, diz o vídeo. É a primeira marca a abordar o tema “poliamor” em um comercial para a TV. A marca encontrou os consumidores Gui, Vini e Bá para gravar.

Segundo Ariel Grunkraut, diretor de marketing do Burger King no Brasil, a campanha é para “deixar claro que no Burger King toda forma de amor é bem-vinda”.

A criação foi da agência David. Assista:

Não é a primeira vez que a marca aborda questões sociais contemporâneas. Já trouxe uma drag queen, por exemplo, para um comercial.

No YouTube, o comercial ganhou elogios e críticas. Entre as críticas, consumidores que dizem que não comprarão mais nada na rede. Já os elogios apontavam para a importância da representatividade.