Burger King tira onda com frase de participante do BBB

Entre as coisas mais divertidas do marketing digital estão as abordagens criativas e rápidas dos posts de oportunidade das marcas, principalmente pegando carona em algum assunto que está bombando nas redes sociais. Algumas delas são craques nesse oficio, como o Burger King, por exemplo.

Na tarde desta segunda-feira (12), a equipe de social media que trabalha para o fast-food aproveitou o embalo da declaração curiosa de uma das personagens do Big Brother Brasil 18. Jéssica virou motivo de piada nas redes sociais depois de tentar consolar Patrícia, que está no paredão. Emocionada, ela usou uma frase motivacional para ajudar a amiga: “Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai”.

Para aproveitar o timing da brincadeira do público que está, por exemplo, entre os tópicos de destaque no Moments do Twitter, o Burger King criou o post abaixo, que em menos de 50 minutos já contava com quase quatro mil interações.