Burger King provoca McDonald’s com presente de Natal

O Burger King tem uma rixa factual com o McDonald’s. A rivalidade das gigantes de fast food se mostra forte no marketing através de promoções (tanto nas mídias sociais quanto nas unidades físicas) e campanhas tão agressivas quanto diretas.

É o caso do “presente” deste ano. O BK da África do Sul deu uma cutucada no seu adversário enviando uma churrasqueira “com chamas reais”, numa menção implícita (ou nem tanto) que seus hambúrgueres não são feitos no fogo, como os do “rei”.

Renato Rossi, vice-presidente de marketing da Burger King UK, disse que a intenção era se divertir com o oponente: “Nós queríamos chegar ao nosso principal concorrente durante esta temporada alegre para compartilhar com eles – assim como nossos convidados – como os hambúrgueres grelhados na chama realmente são”.

O ‘The Gift Of Fire” é uma ação de Grabarz & Partner.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.