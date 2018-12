Burger King propõe “visita” ao rival McDonald’s em campanha inusitada

A conta do Twitter do Burger King americano postou um tuíte enigmático que dizia: “voltaremos em breve, vamos ao McDonald’s” o que causou grande repercussão nas redes. O ocorrido fez os clientes pensarem que a conta do BK havia sido hackeada.

A cadeia então esclareceu uma hora mais tarde o que ocorreu, juntamente de vídeos que mostram alguns clientes pedindo por um Whopper, lanche do BK, no McDonald’s.

A campanha batizada por #WhopperDetour propõe o uso do aplicativo oficial da rede para a encomenda de um dos lanches da linha em uma unidade da marca rival por apenas um centavo.

Após a finalização do pedido o aplicativo redireciona o freguês para a unidade mais próxima do Burger King. Confira os vídeos de divulgação:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.