Burger King oferece 3 lanches por 15 reais na Black Friday

São Paulo – Depois do Balde Batatas de 2017, o Burger King ousa mais uma vez e traz para esta Black Friday o seu famoso 2 por 15 em nova versão, agora em dose tripla.

Na sexta-feira, 23 de novembro, a promoção 2 por 15 vira 3 e permite aos clientes combinar três sanduíches, exclusivamente na data, entre Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo e Cheeseburguer Duplo com Bacon, por apenas R$ 15.

“Nós estamos sempre atentos aos gostos e opiniões dos nossos consumidores e sabemos que promoção boa é aquela que realmente vale a pena. Fim do ano a grana fica mais curta e, pensando nisso, transformamos nosso 2 por 15 em 3, onde cada sanduíche sai por 5 reais”, comenta o diretor de marketing e vendas do Burger King, Ariel Grunkraut.

Além da mega promoção 3 por 15, válida exclusivamente para o dia 23, o consumidor também pode complementar o pedido e comprar 3 batatas + 3 free refills por R$15,00 até o dia 25 de novembro.

A mensagem da Campanha “Engole o choro: na BK Friday 2 vira 3”, criada pela Ginga, se apropria de um comportamento real que circula na internet: a “auto zoeira” de quem não tem dinheiro para gastar na Black Friday. Com ativação integrada nas redes sociais, a campanha utiliza diversos formatos do Facebook e do Instagram Stories para construir uma história junto aos consumidores.

Em parceria com o Facebook, a rede criou o evento “Choro coletivo de mais um ano sem dinheiro para Black Friday”, convidando o consumidor a interagir respondendo com um meme que resuma o sentimento de estar sem grana nessa Black Friday. Em dois dia, já são mais de 60 mil interessados e 540 interações com memes.

“Com a zueira do Burger King e a expertise do Facebook, realizamos uma campanha completa que interage com o consumidor por meio de diversos formatos da plataforma. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários dos consumidores, que tomaram a página do evento com envio de memes criativos. Nosso consumidor tem a nossa cara!”, complementa Ariel.

Além da criação do evento, a campanha também interage por meio de comentários e posts, e explora o universo do BOT, com entrega de cupom.

Para aproveitar as promoções da BK Friday, é só apresentar o cupom, via app, facebook ou site da rede, nos restaurantes participantes.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.