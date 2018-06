Burger King lança sobremesas em parceria com Toddy

São Paulo – Entre as marcas de fast food presentes no Brasil, não faltam exemplos de co-branding, principalmente quando o assunto são sobremesas: parceria dos restaurantes com outras marcas queridas do público.

O Taco Bell e sua parceria com a Kit Kat e o McDonald’s “roubando” a Nutella do Bob’s são alguns dos exemplos recentes.

Agora, é a vez do Burger King. Na semana passada, a marca lançou a sua parceria com a Toddy, para duas sobremesas.

Uma é o BK Mix Toddy, um sorvete. A outra novidade é milk shake BK Shake Toddy.

Na campanha de divulgação, “A sobremesa que eu quero”, o Burger King está usando a hashtag #ASobremesaQueEuQuero.

As famosas “vacas do Toddy” também dão as caras.

Assista: