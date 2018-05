Burger King lança milk shake “de unicórnio” para celebrar a diversidade

Conhecida pelo conceito “Do seu jeito” e por abrir suas portas para todos os públicos, a rede de fast food Burger King preparou diversas ações para reforçar o seu apoio à diversidade, sendo a principal delas o lançamento do Shake Unicórnio. Com edição limitada, a sobremesa estará disponível em todo o Brasil, de 30 de maio a 15 de junho.

Em 2017, a marca foi a primeira rede de fast food a colocar uma drag queen em seus comerciais de TV, com a campanha King em Dobro, estrelada por Anny B.

“Abraçar a diversidade está no DNA da nossa marca, e ficamos muito felizes por esta campanha ter sido uma das mais lembradas pelos consumidores no ano passado”, explica Ariel Grunkraut, diretor de Marketing do Burger King.

Além do lançamento do produto, a marca se associa à ONG APOLGBT, responsável pela Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, e estreia como patrocinadora e restaurante oficial do evento. “Essa parceria representa para nós estar junto na luta pela diversidade, o que é a cara do Burger King. Todos sabem que nossas portas estão abertas para todos e queremos que nossos consumidores se sintam sempre à vontade em nossos restaurantes, com a liberdade de ser quem são”, comenta o diretor.

“Invadiremos a Avenida Paulista com ativações surpreendentes, como a distribuição de 500 mil coroas aos participantes do evento, e a presença no trio elétrico de fechamento do evento, que trará uma atração especial”, completa.

O diretor também anuncia a mudança do nome da marca no dia do evento: a unidade do Burger King da Av. Paulista, 2.200, terá uma surpresa criada especialmente para a celebrar a Parada SP: o nome da rede mudará diversas vezes ao longo do dia, conforme a apresentação de cada trio que passar pela loja. Com essa iniciativa, Burger King será também Burger Queen, Burger Trans, Burger Gay, Burger Bi, homenageando cada trio. A mudança ocorre também nas redes sociais, para que todos os fãs da marca possam celebrar a causa.