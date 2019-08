Burger King lança linha inédita de hambúrguer recheado

São Paulo – A rede de lanchonetes americana Burger King estreia no Brasil um lanche inédito no menu mundial da marca: hambúrguer recheado. A novidade integra a nova linha premium batizada de BK Experts, cujo diferencial é a carne recheada.

O primeiro sanduíche é um hambúrguer grelhado recheado com queijo coalho (o Prime Blend Cheese). “Essa linha de produtos com inovação dentro da carne é exclusividade do Brasil e somos a única grande rede de fast-food a trabalhar com esses produtos”, explica Ariel Grunkraut, diretor de marketing e vendas da empresa. “Nossa ideia é no ano que vem apresentar novos produtos para a linha”.

O lançamento reforça a plataforma de produtos premium da marca (que custam de 10% a 20% a mais que os hambúrgueres tradicionais), lançada em 2011. A investida acirra a disputa com a rival McDonald’s, que estreou sua linha premium por aqui em 2016.

O lanche fica disponível por tempo limitado e chega em todos os mais de 800 estabelecimentos da rede a partir desta terça-feira (27). O valor sugerido do sanduíche individual é R$27,90 e do combo é R$32,90.

Novos paladares

Neste mês, a rede também anunciou outra novidade para o cardápio: o lançamento no Brasil a partir do dia 10 de setembro de uma versão a base de proteína vegetal do seu carro-chefe, o “Rebel Whopper”.

O Burger King foi a primeira gigante do fast-food a lançar uma versão de lanche a base de plantas nos Estados Unidos no ano passado, em parceria com a foodtech norte-americana Impossible Foods, e repete o pioneirismo repete no Brasil, em parceria com a fabricante Marfrig.

De saída, a novidade estará disponível em 58 lojas da rede em São Paulo. A marca não informa se e quando produto será levado para outras praças no Brasil.