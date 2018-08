Burger King lança inédito hambúrguer com Catupiry

A rede de fast food Burger King acaba de lançar em suas 709 lojas uma parceria inédita no Brasil com a marca de requeijão Catupiry. A novidade fará parte do sanduíche Mega Stacker Catupiry. O sanduíche é composto de camadas de Catupiry, bacon, carnes grelhadas e o molho stacker. E ficam disponíveis nas versões de duas, três ou quatro camadas de carne e requeijão.

Essa é a primeira vez que o restaurante aposta numa parceria para um sanduíche. Tipo de ação que já é tradicional, por exemplo, para as sobremesas. Os executivos das duas marcas estão otimistas com os resultados e veem sinergia entre os produtos.

O prato está previsto para ficar nas lojas de todo o país até dia 14 de novembro em edição limitada. Os valores sugeridos variam de R$25,90 para a menor versão em porção individual até R$38,90 no combo da maior opção.