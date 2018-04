Burger King lança coxinha em formato de batata frita

Sucesso em lanchonetes pelo Brasil afora e na rede de lanchonetes concorrente, a coxinha é um dos salgados mais pedidos pelos brasileiros. Consciente da popularidade desta criação nacional, a americana Burger King se adapta ao gosto do brasileiro e lança uma exclusiva da receita tradicional e lança a Coxinha Fries, uma coxinha em formato de batata frita, que será vendida em todo país.

Para atrair os entusiastas deste salgado, a empresa também disponibilizará os molhos “furioso”, mais apimentado, ou barbecue, para comer com o lançamento que virá em um pacote com seis unidades. Podendo ser adquirido com o lanche ou separadamente.

“Tanto a coxinha como a batata frita são duas paixões dos brasileiros. Por isso juntamos a ideia desses dois produtos em um só. Esperamos agradar a todos com a novidade e, principalmente, acabar com esse debate nacional, que é por onde começa a comer o salgado”, brinca o diretor de marketing Ariel Grunkraut.

Em todos os países em que atua, o Burger King cria inovações e brincadeiras com a cara dos consumidores locais. “Além de trazer os costumes de cada país para dentro de nossas cozinhas queremos oferecer produtos, conceitos e ideias que sempre surpreendam a galera. Por isso o tom da nossa campanha é bastante irreverente”, explica o diretor.

Sabendo de tudo isso, a campanha terá como trilha sonora um legítimo funk que promete ficar grudado na cabeça do público. A letra vai colocar um ponto final na discussão afirmando “Coxinha Fries, se é coxinha, tanto faz”. Confira o resultado final no vídeo abaixo:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.