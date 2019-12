Burger King ironiza slogan do McDonald’s em nova campanha

São Paulo – Rivais mundo afora, as redes de fast food Burger King e McDonald’s volta e meia se enfrentam também por meio da publicidade. Neste fim de ano, a ofensiva vem do lado do Burger King: o novo sanduíche da linha Mega Stacker foi batizado de #TudoIsso, em clara provocação ao slogan da concorrente (Amo Muito Tudo Isso).

Em edição limitada, o sanduíche tem cinco hambúrgueres, 20 fatias de bacon, queijo e molho. O hambúrguer começa a ser vendido hoje e estará nos cardápios das lojas até o dia 31. Segundo a empresa, quem pedir o #TudoIsso “com muito carinho”, ganhará também um sorvete de casquinha.

A campanha foi criada pela agência David São Paulo, responsável por outras ações no estilo. Em março, por exemplo, a agência e o Burger King lançaram o “anúncio grelhado”. Por meio de um aplicativo para celular, as pessoas podiam “queimar” propagandas da concorrência. Quem fizesse isso ganhava um sanduíche.

Já em julho, o McDonald’s da Bélgica instalou um cartaz ao lado de um restaurante do BK para cutucar uma das fraquezas da rival na cidade: a falta de serviço de mesa, que é oferecido em países como Alemanha, Austrália, Canadá e França. O outdoor tinha a seguinte provocação: “Você quer comer com o rei, ou ser servido como um rei?”.

Uma coisa é certa: como a rivalidade entre essas (e outras empresas) costuma divertir o público, esse tipo de anúncio e estratégia de marketing devem continuar e trazer boas risadas.