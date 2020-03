Burger King irá doar parte da receita para o SUS

O Burger King Brasil, máster franqueado licenciado das marcas Burger King e Popeys, anuncia medidas de mitigação da proliferação do vírus COVID-19, o coronavírus.

Desde que a pandemia foi confirmada, a rede montou um comitê para mitigar os riscos e reforçar a rotina de higiene de seus funcionários, em especial os que trabalham nos restaurantes, além de tomar medidas para os que ficam no escritório e dar continuidade às operações.

Além disso, o Burger King Brasil irá destinar ao SUS (Sistema Único de Saúde) parte de toda receita líquida de qualquer sanduiche vendido nos até o final do mês de março. A melhor forma de direcionar esses recursos será discutida com as autoridades.

Por ser de capital aberto, a companhia não diz qual o percentual da receita será doada, mas afirma que espera arrecadar ao menos 1 mihão de reais e destinar à essa causa.

A empresa também reforça os processos de higiene nas cozinhas. Como padrão, os funcionários precisam lavar as mãos a cada 60 minutos, mas o intervalo será reduzido para cada 30 minutos, incluindo a disponibilidade de álcool gel na parte interna das lojas.

Todas as áreas comuns e de circulação dos restaurantes passam também por uma rotina de limpeza com produtos desinfetantes. O número de dispensadores de álcool gel nas lojas será dobrado, com o objetivo de estimular o uso por quem está no balcão e atendendo aos clientes.

O processo passa por uma auditoria realizada pelo time interno de operações e por uma empresa independente.

A empresa afirma ainda estar disponível em aplicativos de entregas e se preocupar com a saúde dos clientes e funcionários. As operações seguem normalmente e não há previsão de fechamento das mais de 900 lojas.