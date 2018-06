Burger King entra na onda do “meme do outfit”

São Paulo – O meme do momento é o “quanto custa o outfit”. Tudo começou quando descobriram um desconhecido vídeo do canal do YouTube Hyper Content, onde frequentadores de uma festa descreviam os preços de suas roupas – dos óculos às roupas de baixo, passando até pelo preço das meias.

A ideia é clara: vence quem consegue gastar mais e citar mais marcas e grifes: Nike Air não sei das quantas, “sneakers” Adidas do Kanye West ou o que o valha, Gucci, Supreme etc etc. As pronúncias já são um show à parte.

O vídeo tinha poucas visualizações. Mas bastou a onda de pessoas clicarem nele “para tirarem sarro” da ostentação tosca para que ele se tornasse um sucesso de views e ganhasse sucessores. De repente, a piada do momento era descrever seu “outfit”.

Entrando na brincadeira, o Burger King Brasil filmou às pressas uma campanha para suas redes sociais onde alguns jovens, imitando bem o estilo de falar e se comportar daqueles que aparecem no vídeo da Hyper Content, descrevem os seus combos e lanches.

Claro, a ideia é mostrar que eles são muito baratos: uma ostentação “ao contrário”. Mas, ao final, também vem uma pequena alfinetada nos ostentadores de plantão: “Não é o que você veste, é o que você é”, diz a marca. Vale as risadas.

Assista: