Burger King da Arábia Saudita distribui lanches para mulheres motoristas

Recentemente, uma lei que permite a direção de mulheres na Arábia Saudita foi aprovada. Para celebrar essa conquista, as marcas de automóveis (como Audi, Nissan, e Ford) saíram em grande estilo para lançar campanhas em torno do marco cultural. Para não ficar de fora, o fast-food Burger King se juntou à comemoração oferecendo Whoppers de graça para mulheres motoristas.

Durante um mês inteiro, de 24 de junho a 24 de julho, a rede da Arábia Saudita disponibiliza hambúrgueres de graça para qualquer mulher no banco de motorista que se apresente no drive-thru. Os lanches virão embrulhados em papel especial, renomeando o sanduíche “WhoppHer”.

A ação foi criada pela agência do BK da Alemanha, Grabarz and Partners, que estava por trás do remake de “It” do Burger King, e de uma campanha que ensinava um cachorro a farejar Whoppers.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.