Burger King disfarça lanches de pipoca para clientes entrarem no cinema

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Recentemente no Peru uma lei nacional restringiu os alimentos em cinemas do país. De acordo com a liminar, só será aceita a entrada de comidas similares às vendidas pelas lojas da própria empresa dona das salas.

Dessa maneira, por exemplo, é permitido entrar com pipocas de outros locais, mas não é possível ver filmes com hambúrgueres, caso eles não sejam disponibilizados pelas conveniências do próprio cinema.

Diante desse cenário e com o espírito “trollador” que o Burger King expressa ao redor do mundo, a McCann de Lima criou uma ação especial para disfarçar Whoppers de sacos de pipoca e fazer com que eles entrassem despercebidos nas exibições.

Por meio de um plano engenhoso, a marca criou uma sacola especialmente projetada para esconder o sanduíche e uma porção de batata fritas. Com sucesso, o pacote ficou idêntico aos vendidos pelo cinema e entrou sem chamar a atenção.

Criativa e subversiva, a ideia repercutiu na região e fez com que as vendas do BK subissem 40%.

Para entender melhor toda a estratégia confira abaixo o vídeo:

