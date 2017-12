Burger King brinca com tamanho do lanche: não aguenta, bebe leite

O filme desenvolvido pela agência David mostra consumidores tentando comer o enorme sanduíche do Burger King. Quem não foi capaz de terminá-lo recebeu uma mamadeirinha com leite de verdade e, claro, foi muito “zoado” pelos amigos. Além do filme, a ação conta com posts nas redes sociais, mídia out of home e Pay TV.

“Aguentar um Mega Stacker Atômico não é para qualquer um. Por isso, no filme, quem não aguentou, ganhou leitinho. É a zoeira da internet ganhando vida no BK”, afirma Rafael Donato, VP de criação da DAVID. O Mega Stacker conta com três versões (2.0, 3.0 e 4.0), com duas, três ou quatro camadas de carne, queijo derretido e muito bacon, e o cliente pode pedir carne, queijo ou bacon extra.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.