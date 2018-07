Burger King aproveita calor insano do Kuwait e “fecha parceria com o Sol”

Às vezes passamos por dias quentes no Brasil, mas, se reclamamos das temperaturas por aqui, no Kuwait, a população também tem muitos motivos para reagir de maneira negativa às temperaturas. Situado no Nordeste da Península Ibérica, o Kuwait é um Emirado Árabe que conseguiu ser o local mais quente do mundo este ano. Localizado em uma região desértica, o país alcançou inacreditáveis 50ºC.

Diante desse fato e alinhada com a comunicação irreverente da marca, o Burger King em parceria com a Memac Ogilvy aproveita o verão do lugar mais quente do mundo de uma maneira que só a empresa conseguiria pensar.

Empenhada em aproveitar ao máximo a riqueza natural e decidida em realçar o conceito de seus hambúrgueres grelhados de um modo original, a companhia criou um mecanismo especial para grelhar os seus lanches no fogo proveniente direto dos raios de sol.

Dessa maneira, a rede de lanchonetes lançou o limitado e, por motivos naturais, disponível apenas no Kuwait “Sun Flame-Grilled”. Para anunciar a novidade, o BK convidou alguns consumidores para provar o lançamento.

A reação dos convidados e o vídeo case de toda a estratégia você confere com exclusividade no vídeo abaixo:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.