Budweiser se inspira nos anos 90 em filme para o Lollapalooza

A Budweiser tem uma longa história com a música e no Lollopalooza essa parceria começou em 1991, quando Perry Farrell lançou o festival que hoje é reconhecido como um dos maiores encontros de música do planeta.

Aproveitando que os anos 90 voltaram na moda, na televisão e até na música, não haveria momento mais simbólico para o retorno de Budweiser ao Lolla. Para celebrar sua volta, a marca junto com a Africa apresenta uma campanha que faz um resgate histórico à essa união, mesclando história e ficção ao recriar imagens emblemáticas do primeiro evento que rodou várias cidades do Estados Unidos.

Confira abaixo o resultado final dessa nostálgica estratégia:

“Música faz parte do DNA de Budweiser. Esse ano, estamos de volta ao Lolla e vamos contar como nossa história com o Festival começou convidando nossos consumidores a voltarem no tempo e reviverem o melhor da década de 90.” Conta Karina Ferreira, gerente de marketing de Budweiser.

