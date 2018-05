Budweiser lança sua campanha global para Copa do Mundo na Rússia

São Paulo – A Budweiser divulgou, nessa semana, a sua campanha global para a Copa do Mundo na Rússia, que começa em junho.

Com o conceito “Light Up the Fifa World Cup”, a cerveja oficial da Copa promoverá uma campanha em 50 países ao redor do globo.

Na campanha, drones “cervejeiros” saem da fábrica da Budweiser em St. Louis, nos EUA, carregando suas cervejas e se dirigem a Moscou, onde entregarão as garrafas aos torcedores no estádio.

No caminho, passam por Rio de Janeiro, Londres, Xangai e Lagos.

O comercial mostra os inéditos Red Light Cups, copos vermelhos da marca que acendem com ativação sonora. Eles serão os copos oficiais da cerveja durante os jogos.

A marca pretende distribuir oito milhões de copos ao redor do mundo durante o evento.

Além da Budweiser como patrocinadora oficial da Copa, marcas locais do grupo Anheuser-Busch InBev também terão direitos de patrocínio local. É o caso da Brahma, no Brasil, e da Corona, no México, por exemplo.

Assista: