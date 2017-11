Budweiser lança livro com dicas sobre churrasco e cerveja

São Paulo – A Budweiser resolveu investir em duas paixões brasileiras: churrasco e cerveja.

A marca lançou no Brasil o livro Bud & BBQ, que traz dicas e informações sobre os temas.

Feito em parceria com a agência Africa, o livro mostra as diferentes técnicas de corte e preparo de chefs renomados no mundo das carnes e também fala sobre a fabricação centenária da Budweiser, mostrando como a cerveja é feita passo a passo.

O livro é dividido em duas partes que se conectam: “BUD”, falando de cerveja; e “BBQ”, falando do preparo de churrasco por 26 chefs diferentes.

O livro estará disponível no site Empório da Cerveja.

Confira: