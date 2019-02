Budweiser foca na Copa e promete trazer europeus ao Brasil

São Paulo – A Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo 2014, preparou uma nova campanha para os consumidores do Reino Unido.

Além de contar com um vídeo de trinta segundos, a ação Believe as one (Acreditamos como um só, tradução livre) pretende levar consumidores para a partida final do campeonato, que será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com cenas em preto e branco, o filme retrata o amor pelo futebol, responsável pela união de fãs ao redor do mundo, além da vinda da Copa do Mundo ao Brasil.

Produzida pela agência Anomaly, a campanha faz parte do tema “Rise as one” (Ergueremos como um só, tradução livre), elaborado pela marca. Uma das sacadas deste vídeo é que apenas a garrafa da cerveja possui cor: ela é dourada, assim como o troféu da Copa, para ser mais exato.

Ao final do vídeo, a Budweiser divulga a promoção que trará europeus ao Brasil para a final da Copa.

A campanha está prevista para estrear na televisão local no próximo dia 24.

Confira, a seguir, o filme:

//www.youtube.com/embed/mqcOB2u0fnw