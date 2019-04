Budweiser cria campo de futebol feito de copos plásticos reciclados

São Paulo – Patrocinadora oficial da Copa do Mundo da Rússia no ano passado, a marca de cerveja Budweiser usou copos de plástico reciclados na construção de um novo estádio esportivo no país.

Batizada de Budweiser ReCup Arena, a instalação situada na cidade de Sochi tem o campo de futebol todo revestido de plástico branco e vermelho, reciclado a partir dos copos da marca.

Mais de 3,2 milhões de unidades de “Budweiser Red Light Cups” foram usados ​​durante o torneio de futebol, e muitos dos fãs os levaram para casa como lembranças. Após o término do evento, a marca coletou mais de 50 mil embalagens para reciclagem.

A nova instalação faz parte do compromisso da marca pertencente à AB InBev com a sustentabilidade. Recentemente, a Budweiser se comprometeu em ter 100% das garrafas da bebida produzidas por energia renovável.

Nos mercados que já atingiram essa marca, como os Estados Unidos e Europa, as embalagens trazem essa informação no rótulo.