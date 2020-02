10 brindes e descontos para ganhar nos blocos de Carnaval

EXAME listou uma série de patrocínios, ativações e ações comerciais que as empresas e marcas promovem neste Carnaval em diferentes cidades. Veja lista abaixo:

Ama – Cerca de 10 mil unidades da água AMA em lata serão distribuídas gratuitamente durante o bloco Galo da Madrugada em São Paulo.

Ame – Utilizando apenas o celular, os foliões que pagarem via aplicativo Ame no Rio de Janeiro poderão comprar quatro latas de cerveja Brahma – ao invés de três – por 10 reais, além de receber 10% do dinheiro de volta. Em São Paulo, restaurantes parceiros darão até 50% do valor de volta via cashback.

iti – O aplicativo promoverá uma casa itinerante que circulará por diferentes pontos entre Pinheiros e o centro da cidade de São Paulo. O espaço conta com local para carregar o celular, estações de maquiagem, carrinho de geladinhos e distribuição de acessórios.

Itaú – O banco identificou dez agências que estarão na rota dos bloquinhos de rua de São Paulo, para a instalação de lambe-lambes que incluem mensagens com alertas e dicas de segurança. Também foram mapeados alguns usuários nas redes sociais para distribuição um porta-cartões com tecnologia que bloqueia pagamentos por aproximação.

Blowtex – Os pontos de venda da Blowtex estão com uma comunicação especial para destacar a marca no Carnaval. Kits promocionais, material de comunicação e apoio às equipes comerciais completam a estratégia da marca. Na Avenida Paulista preservativos puderam ser retirados gratuitamente na última semana.

Frooty – Milhares de potinhos de açaí serão distribuídos, assim como diversos brindes, no bloco da Preta Gil, em São Paulo.

Riachuelo – A varejista está com ativação no carnaval de rua de São Paulo: além de patrocinar alguns blocos, a marca levará levará para a folia personagens do filme Trolls 2, em parceria com a Universal, para o público curtir a festa junto com eles e ganhar brindes da animação.

Serasa Consumidor – A startup e braço da Serasa Experian está distribuindo gratuitamente bolsas com um cordão interno antifurto para o celular. O consumidor também recebe um desconto de 30% no serviço do Serasa Antifraude, que faz o monitoramento dos documentos em tempo real.

Trident – A marca de gomas preparou uma série de ativações em diferentes eventos de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife e lançou uma coleção exclusiva de bodies e pochetes. Em São Paulo a marca distribuirá glitter em gel na Avenida Faria Lima.

Zé Delivery – O Zé Delivery, aplicativo de entregas de bebidas, apresenta a primeira tatuagem cupom do Carnaval, que vai oferecer 30% de desconto na primeira compra no app, limitado a R$10. Promotores do Zé Delivery estarão em alguns blocos da capital paulista