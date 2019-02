Brasileiros gastam R$ 661 a cada 3 meses com compras online

São Paulo – Um novo estudo da Kantar IBOPE Media com consumidores brasileiros com acesso à internet revelou que o brasileiro gasta, em média, R$ 661 com compras online.

A pesquisa “TG.Net” de 2019, que entrevistou 3 mil pessoas de 15 a 75 anos em diversas regiões brasileiras, dividiu os consumidores brasileiros que compram pela internet em dois perfis: os “empolgados” e os “conscientes”.

Os empolgados, que compram mais por impulso, são 19% do total de consumidores e gastam, em média, R$ 1.083 com compras online a cada três meses. Eles costumam clicar com mais frequência em anúncios na internet que a média: 57% contra 49%.

Já os conscientes manifestam confiança e preferência por sites mais conhecidos e populares e pesquisam mais antes de comprar alguma coisa. Correspondem a 19% do total de consumidores e gastam, em média, R$ 646 a cada três meses.

Assim, os consumidores conscientes economizam ao refletir melhor antes de comprar e ficam abaixo da média de gastos dos brasileiros, de R$ 661.

O smartphone e outros dispositivos móveis são a preferência para fazer compras pela internet, em todos os grupos.

Os consumidores empolgados quanto os conscientes gastam mais no e-commerce pelos dispositivos móveis, como celulares e tablets, do que em compras por computadores e notebooks.

Entre os “empolgados”, a média de gastos foi cerca de R$ 721, em três meses, em compras por celulares e tablets, e R$ 598 nos demais aparelhos. Entre os “conscientes”, a média foi de R$637 em compras por aparelhos móveis e R$ 564 por computadores e notebooks.

Investimentos

As marcas estão de olho no aumento da popularidade das compras online e estão gastando mais com a publicidade digital. Em 2014, os investimentos em compra de espaço publicitário para e-commerce somavam R$ 2,6 milhões. Em 2018, somaram R$ 6,7 milhões.

Com o hábito de compra, os consumidores estão confiando mais no e-commerce. Em 2014, 31% confiavam usar seu cartão de crédito em uma compra online. Agora, são 41%.