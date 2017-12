Brasileiros dão árvore de Natal de coxinhas para ator Will Smith

São Paulo – Os “gringos”, quando vêm ao Brasil, adoram provar uma caipirinha ou comer uma coxinha. A Netflix Brasil resolveu levar esse “presente de boas-vindas” adiante.

Recentemente, o ator americano Will Smith esteve no Brasil para divulgar seu novo filme “Bright”, um original Netflix, ao lado do ator Joel Edgerton.

A marca, inclusive, investiu pesado na divulgação do filme, colocando Evaristo Costa para promover a novidade.

Agora, a marca decidiu mostrar o amor dos brasileiros pelo ator. Após sugestões gravadas durante a Comic Con Experience, em São Paulo, ela chegou ao presente perfeito para Will e Edgerton: uma árvore de Natal de coxinha.

A iguaria brasileira de espírito natalino fez sucesso entre os dois atores.

“Bright foi um belo presente de Natal. Então perguntamos: o que você daria de presente para eles nunca mais esquecerem do Brasil?”, diz a campanha.

Confira: