Brasil não vai tão bem na sua estreia em Cannes

Nesta segunda-feira, (18), deu início o maior festival de criatividade do mundo. Realizado na Riviera Francesa, Cannes é um evento em que o mundo se reúne para celebrar as conquistas no universo publicitário e acompanhar o que será realidade nos próximos anos.

Cercado por polêmicas como a possível saída da WPP da competição, a presença do seu ex-CEO, Martin Sorrell, acusado de mau uso do dinheiro do grupo e por alguns debates sobre a estruturação da competição, Cannes dá o pontapé inicial rodeado por suposições e com uma estreia tímida do Brasil.

Classificação do Brasil no primeiro dia

Na abertura do festival, as categorias se restringiram ao guarda-chuva Health. Desse modo, agências de diversos países competiram nos segmentos Health & Wellness Lions, Lions Health Grand Prix For Good e Pharma Lions.

Com um início sem muito brilho do Brasil, o país conquistou duas pratas e um bronze em Health & Wellness e uma prata em Pharma, amargando a sua pior estreia desde quando esse tipo de categorização foi instituído, em 2014.

Sendo assim, a WMcCann levou a medalha de prata para o uso da música (sound design) no filme “A queda” para o Hospital do Amor que teve a produção do Zombie Studio com trilha da Loud.

A Y&R também “prateou” no pódio com a ação Hemoji pensada para a Santa Casa de São Paulo.

Mais abaixo, a BETC/Havas ficou com o bronze com o seu póster solúvel concebido para proteger a população da dengue:

Única ganhadora na série Pharma, a NBS levou prata com sua “Histórias de Inalar” feita para a clínica pediátrica Clin Kids.

Estados Unidos e índia levam os dois únicos GPs do dia

Grande vencedor em Health & Wellness, o filme “Corazón – Give Your Heart” de 42 minutos feito pela JohnXHannes de Nova York para o Hospital Montifiori conquistou o júri ao contar a história real de uma mulher que teve a vida salva pela doação de órgãos.

Único ganhador do GP, o filme se destacou entre as 1.482 inscrições na categoria que geraram 39 Leões: 8 Ouros, 12 Pratas e 18 Bronzes.

Em Lions Health Grand Prix For Good a campanha que subiu mais alto na competição foi a “Blind To Speak” da TBW/India, de Mumbai, para a fundação Asha Ek que auxilia as pessoas com paralisia a se comunicar com o restante da sociedade.

Ao final do dia, as Agências do Ano em Lions Health foram, respectivamente, a Havas Lynx, Area 23 e Langland. Na disputa paralela, as Redes do Ano foram a FCB Health, seguida pela Havas Health e a Pulicis Health.

