Brahma traz fotos reais de consumidores em nova campanha

São Paulo – Nos últimos anos, projetos fotográficos do tipo “antes e depois” viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, famílias recriam cenas fotografadas décadas atrás, tentando manter roupas, poses e caretas fiéis ao primeiro registro.

Foi com esse espírito que a centenária Brahma, marca de cerveja existente no Brasil há 130 anos, resolveu criar o seu novo comercial.

Para a campanha, a Brahma foi ao Facebook pedir aos consumidores que compartilhassem fotos marcantes onde a Brahma aparecia. Churrascos, casamentos, aniversários, fotos prosaicas de mesa de bar. Em todas elas, uma Brahma discretamente na imagem.

A resposta dos consumidores foi positiva e muitas das fotos mais curtidas e comentadas no post acabaram entrando no vídeo posterior. No comercial, criado pela agência Africa, os donos das fotos escolhidas gravaram para a marca e recriaram as cenas retratadas.

Para a campanha, a marca usou o mote “Um brinde ao que realmente importa”.

Assista: