Brahma lança hino da Seleção Brasileira para Copa na Rússia

São Paulo – Patrocinadora oficial da Copa, a Brahma divulgou durante um evento, ontem (6), a sua música oficial para a Seleção Brasileira rumo à Rússia.

A música é uma regravação da famosa canção da marca em 1994, quando o Brasil voltou dos EUA tetracampeão.

As cantoras Daniela Mercury e Iza dão voz ao hino de 2018, que a Brahma chama de “Hino Número 1”.

A criação da campanha é da agência Africa.

Em março, a marca já tinha usado o conceito de “número um” com um banner gigante no Mineirão, comemorando a vitória no amistoso contra a Alemanha.

Assista: