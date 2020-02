Brahma lança cerveja duplo malte

São Paulo — A Brahma, da Cervejaria Ambev, acaba de anunciar o lançamento da cerveja Duplo Malte.

A intenção é, ao unir os maltes pilsner e munich, juntar leveza ao sabor maltado e tostado.

A cerveja chega ao mercado nas opções garrafa 600 ml e lata 350 ml. A bebida deve ser intermediária entre a Brahma Chopp e a Brahma Extra no sabor e no preço.

O produto passou por testes com consumidores em cidades como São Paulo e chega em todo o Brasil a partir de março. Além de ser uma aposta no Rio de Janeiro já no carnaval.

Da ideia até a versão final do produto foram seis meses, com o envolvimento de diferentes áreas.

“Queríamos trazer uma novidade para as pessoas e mostrar que dá para fazer cerveja com dois tipos de malte diferentes”, diz José Octávio Freitas, gerente de marketing de Brahma.

“Encontramos mais uma oportunidade de agradar o consumidor que consome cerveja em diferentes ocasiões e busca diferentes paladares.”