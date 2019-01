Brahma anuncia patrocínio à Copa América 2019

São Paulo – A fabricante de cerveja Brahma vai patrocinar a Copa América 2019, que este ano acontece no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho. O anúncio aconteceu após a definição dos grupos e dos jogos da fase inicial ontem (24).

A Brahma, assim, é a primeira marca a anunciar apoio ao torneio e à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que o organiza.

Levando o mote de “Cerveja Nº1”, a Brahma já havia patrocinado a Seleção Brasileira ano passado, na Copa do Mundo da Rússia.

A marca planeja ativações e eventos juntos aos torcedores das cidades brasileiras que receberão os jogos. A ideia é promover ações dentro e fora dos estádios.

A abertura acontece em São Paulo, no Estádio do Morumbi. A final acontece no Rio de Janeiro, no Maracanã. Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador também vão receber jogos.

Como Patrocinadora Oficial da Copa América 2019 e do Man of The Match, apresentamos em primeira mão o troféu para o melhor jogador em campo. O homem do jogo nunca foi tão número 1 quanto agora! #MOTM #BrahmaCerveja #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/MXeAJsfEQc — Brahma (@BrahmaCerveja) January 24, 2019