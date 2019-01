Bonecos Chaves e Chapolin da Funko Pop ganham unboxing emocionante

A Funko anunciou recentemente que está produzindo dois bonecos da linha Pop! em homenagem aos personagens mexicanos Chaves e Chapolin Colorado, fenômenos entre o público brasileiro.

Em um vídeo de quatro minutos, a empresa apresenta Manu, um de seus funcionários com ascendência mexicana, falando sobre a experiência de desenvolver os colecionáveis. Em seguida, Manu revela que o propósito real do vídeo é entregar em primeira mão os bonecos para um fã.

Após a introdução, o unboxing começa aos 3 minutos mostrando a reação do admirador e sua relação com os personagens. Na ação, também é possível ver detalhes do boneco, o Chaves fica dentro de um barril e o Chapolin com sua roupa vermelha e a marreta biônica, assim como na série.

Veja abaixo a ação:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.