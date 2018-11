Bob’s tem promoções exclusivas para Black Friday de até 90%

São Paulo – A Black Friday começa mais cedo para quem é cliente Bob’s Fã. A partir do dia 14 de novembro, a rede vai disponibilizar uma série de promoções surpresas. Serão milhares de cupons especiais distribuídos aleatoriamente, com descontos que irão variar de 30% a até 90%.

Todos os cupons terão uma quantidade limitada e serão distribuídos diariamente em diferentes horários. Quanto mais acessos fizer ao site, maiores as possibilidades de encontrar uma oferta como Milk Shake P por R$1,00 ou Trio Big Bob Artesanal por R$10,00. Mas é muito importante ser rápido, pois algumas ofertas poderão se esgotar em poucos minutos.

Os clientes já cadastrados no programa de fidelidade devem entrar no site ou no aplicativo da marca, escolher sua oferta e apresentar o código promocional em qualquer loja participante do programa.

Os consumidores que acessarem aplicativo, também encontrarão promoções exclusivas para a Black Friday. Para aderir basta acessar o site. ou baixar o aplicativo da marca e fazer o cadastro. A campanha terá divulgação nas redes sociais e as promoções vão até o dia 25 de novembro.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.