Black Friday: KFC provoca McDonald’s e Burger King com promoção

São Paulo – Em meio a tantas promoções de batata frita na Black Friday – refil, no balde e de graça – o KFC resolveu diversificar: durante toda a sexta-feira (24), a rede de restaurantes oferecerá baldes de frango em dobro para os clientes.

Quem comprar um balde com 8 pedaços, ganha outro imediatamente. A marca, inclusive, não deixou de provocar os concorrentes McDonald’s e Burger King, se baseando no fato de que ambos apelaram para as batatas fritas a fim de conquistar a clientela na Black Friday.

“A marca também adora batata-frita, mas sabe que fazê-la não é nenhum segredo. Por isso, o KFC vai presentear seus fãs com seu produto ícone: o balde de frango feito com receita irreplicável”.

A promoção é válida em São Paulo e no Rio de Janeiro.