Black Friday do Outback dá chopps de graça

São Paulo — A rede de restaurantes Outback oferecerá chopps de graça entre esta quarta e a próxima sexta-feira, dia em que se comemora a Black Friday, tradicional data de descontos no varejo.

Para ter direito aos dois chopps da cervejaria Brahma (que normalmente custam 11,50 reais cada um), é necessário gerar um voucher no site do Outback e comprar um aperitivo — a tradicional cebola empanada Bloomin’ Onion ou as Kookaburra Wings, que são sobreasas de frango temperadas e fritas.

A promoção só dá direito a um voucher por mesa. Vale em todos os restaurantes Outback no Brasil, mas não no serviço de entregas.