Black Friday do KFC tem mega balde de frango frito pela metade do preço

São Paulo – As redes de fast-food não estão de brincadeira nesta Black Friday, que ocorre sexta-feira (23). Na americana KFC, o mega balde de frango frito vai sair pela metade do preço. A promoção é válida para o balde com 16 tirinhas de filet crocantes.

Nas redes sociais, a campanha da marca para a data convida os consumidores a não “passar a Black Friday nos nuggets”, lembrando que seu carro-chefe é de “frango de verdade”

A ação acontece em praticamente todas as lojas da rede, com exceção das unidades nos shoppings Anália Franco, Morumbi, Cidade São Paulo, Vila Olímpia, Litoral Plaza e Iguatemi Campinas, no Estado de São Paulo, e as lojas nos shoppings Vila Velha e Vitória (ES) e no DiamondMall, em Belo Horizonte (MG).

Atualmente, a rede conta com 48 lojas no Brasil nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará.