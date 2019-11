Black Friday: 13% dos consumidores anteciparam as compras

A estratégia de várias empresas de comércio eletrônico de promover descontos antes da Black Friday, que só acontece no dia 29, já tem convertido vendas, de acordo com a pesquisa “Boca de Urna Black Friday 2019”, feita pela Social Miner, empresa que analisa a intenção de compra e o comportamento do consumidor nos canais online.

Segundo o estudo, que consultou 982 pessoas em todo o Brasil e foi feito em parceria com a Opinion Box, especializada em pesquisas online, 13% dos consumidores anteciparam suas compras. A maioria dos consultados (67%), porém, afirmou que vai aguardar a data, que já é uma das mais importantes para os varejistas no segundo semestre.

O número de indecisos também caiu. Enquanto em outubro 18,3% dos entrevistados não sabia se faria alguma compra na Black Friday, em novembro esse número caiu para cerca de 13%, afirma o levantamento. Apenas 6,82% dos respondentes disseram que não comprarão nada.

Uma oferta imperdível ainda é o principal motivo para concluir a compra, apontado por 53,7% dos entrevistados. Outros fatores que influenciam a decisão são promoções (20,6%), valor do frete (21,2%) e prazo de entrega (11,8%).

Precavidos com preços inflados e descontos que não são o que parecem, 53% dos consumidores afirmaram que desistiriam de um produto se desconfiarem que a promoção não é real. A falta de opções, como tamanho e cor, é apontada por 46,4% do público como razão para não concluir uma compra.

As categorias que despertam mais interesse entre os consultados são eletrônicos (52,6%), eletrodomésticos (46,4%), moda e acessórios (37,5%) e telefonia (30,7%). Cerca de 35% dos respondentes afirmaram que pretendem gastar mais de R$ 500 e 86% deles vão parcelar a conta.