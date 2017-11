BK promove “Dia sem Whopper” em apoio ao McDia Feliz

Renato Rogenski, do AdNews

Uma das características mais marcantes do trabalho de marketing do Burger King nos últimos anos é a maneira como utiliza suas campanhas para “trollar” a concorrência.

No começo deste mês, na Argentina, entretanto, a marca foi exatamente na contramão deste comportamento.

O que a rede de fast-food fez? Não serviu seu lanche principal, o Whopper, por um dia.

O motivo? No último 10 de novembro foi o “McHappy”, também conhecido por aqui como o McDia Feliz, quando o concorrente McDonald’s doam todas as vendas dos Big Macs para ajudar crianças com câncer.

No total, 107 restaurantes argentinos se recusaram a vender a oferta, além de encorajarem as pessoas a irem a uma franquia rival. A ação foi criada pela agência David.

