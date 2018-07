BK pergunta a descendentes de italianos o que acham da Pizza Burger

Recentemente, o Burger King deixou a considerável parcela dos amantes de hambúrgueres e pizza em polvorosa com um de seus lançamentos. Inspirado em uma ideia surgida nos Estados Unidos, criada com o conceito “made for sharing” (feito para compartilhar), o Pizza Burger aterrissou no Brasil para comemorar o Dia Mundial Da Pizza (10) e já desperta a curiosidade do público.

Se por um lado muitas pessoas amaram, algumas outras ainda veem com ressalva a novidade. Para descobrir o que os mais ferrenhos amantes de pizza pensam do novo lanche, a agência David teve muita coragem para ir na tradicional festa italiana de São Vito e perguntar o que os descendentes do país europeu acham do sanduíche.

Por meio de um vídeo bem-humorado, a marca mostra que enquanto alguns entrevistados dão chance para a criação, outros se negam veemente a aceitar. Confira abaixo a peça que diverte ao mostrar reações como a de um balconista que diz que “nem fu*@#% comerá isso”:

A edição limitada ficará disponível nos restaurantes dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro até 18 de julho. As opções serão vendidas a R$ 49,90, só o sanduíche, e R$ 69,90, o lanche mais duas batatas médias e dois free refil.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.