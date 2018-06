BK entra na onda do mascote da Seleção e lança o Whopper Pistola

Boas ações nem sempre precisam de uma estratégia complexa para se concretizarem em algo atraente para a comunicação de marca, o último exemplo disso foi compartilhado nas redes sociais pelo Burger King.

Sabendo de toda a popularidade que Canarinho Pistola alcançou, principalmente nesta época de Copa do Mundo de futebol, a rede de restaurantes não perdeu tempo e usou o seu Whopper Furioso para homenagear o mascote da Seleção com o lançamento do Whopper Pistola.

Até o momento, o conteúdo postado nas redes indica que os ingredientes do famoso lanche da marca permanecerão os mesmos e o que irá mudar no lanche será a sua apresentação, que valorizará o período do torneio da Rússia e a querida figura do Canarinho.

Por meio da ação de marketing de oportunidade, o BK renova um produto que continua a apresentar pão gergelim, hambúrguer bovino, queijo, bacon, alface, tomate, maionese, pimenta jalapeño, cebola crocante, mas, a partir de agora, tem o seu apelo recheado e temperado pela popularidade do Canarinho Pistola.

Além da renovação em sua identidade, a novidade chegará às lojas em uma promoção que o combo Pistola será disponibilizado pelo valor de R$ 19,90.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.