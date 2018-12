BK da Suécia promove campanha em “homenagem” à gafe de príncipe

Em 1697, o Castelo Real Sueco foi totalmente incendiado, juntamente com grande parte da biblioteca e dos arquivos nacionais do país. O atual príncipe da Suécia, Sua Alteza Real Carl Philip, resolveu homenagear a tragédia alguns anos atrás projetando uma tela de proteção para lareiras no formato do castelo.

A investida gerou um escândalo, ainda que não tenha alcançado muito além da Suécia ou dedicados observadores da realeza. E o príncipe tornou-se uma espécie de meme por aparentemente caçoar de um momento trágico para a nação.

Corta para os dias atuais: o Burger King na Suécia está dando o que falar com um projeto forjado pelo fogo: um gigante de ferro fundido representando a fachada de uma lanchonete do BK, criado pela da agência de Estocolmo, Ingo, não apenas zomba da própria desgraça do príncipe, como também imortaliza a história do Burger King, tanto de seus locais quanto de suas campanhas publicitárias anteriores.

Confira abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.