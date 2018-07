Biscoito ou bolacha? 99 lança batalha virtual para paulistanos e cariocas

Biscoito ou bolacha? Esta é uma polêmica que já rendeu muito pano pra manga. Para brincar ainda mais com a polêmica, a 99 – empresa de mobilidade urbana – lança um desafio para eleger o termo preferido: bolacha ou biscoito.

No Dia do Biscoito, celebrado nesta sexta (20/07), a 99 disponibilizará uma enquete virtual que coloca à prova a rivalidade entre cariocas e paulistanos. Para participar basta colocar no local “cupom de desconto” bolacha ou biscoito. Ao final da disputa, a palavra mais votada determinará a cidade vencedora.

Caso vença “bolacha”, São Paulo será premiada, mas, se o eleito for “biscoito”, o Rio de Janeiro ganha a aposta. Quem votou na cidade vencedora será contemplado com descontos de 20%, limitados a R$ 10, em corridas na categoria Pop – carros particulares – nesta segunda-feira (23/07).

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.