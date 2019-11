Biscoiteira, embuste e fanfiqueira: as novas caras da Skol

São Paulo — Inspirada em gírias e memes populares de grupos do Facebook, a Skol lança uma série de seis latas especiais.

As seis latinhas de 269ml formam um pack e cada uma tem gíria das redes sociais que pode ser utilizada para apelidar o colega que abriu a lata. Os nomes são Arroba, Fanfiqueira, Biscoiteira, Afrontosa, Atenta e Embuste. Na campanha de marketing, a cervejaria provoca: “quem é você nas internets da vida?”.

O kit está sendo vendido exclusivamente no site do Empório da Cerveja por R$ 12.

A coleção surgiu a partir da web série “Tour das tours”, que a cervejaria chama de “novela social”. A “Tour das Tours” é inspirada em histórias compartilhadas no grupo do Faceook LDRV, que tem mais de 400 mil membros. Os vídeos são produzidos em parceria com o Facebook e a Endemol Shine Brasil.

Com 11 capítulos, a “novela social” conta com roteiro e produção pensados para o formato vertical para atender o hábito do consumidor de conteúdo mobile. O último dos episódios entrou no ar nesta segunda-feira, dia 4.

O que significa cada uma das latas?